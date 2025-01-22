Göztepe, Emersonn'u transfer etti

İHA

Göztepe, ara transfer döneminde takviyelere başladı.

İzmir ekibi, ilk hamlesini hücum hattına yaparak Athletico Paranaense’den Emersonn Correia da Silva’yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"4.5+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emersonn Correia da Silva'nın transferiyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır.

BU SEZON 13 MAÇA ÇIKTI

Brezilya Serie A’da bu sezon 13 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez 11’de başlarken, 388 dakika süre aldı ve gol ya da asist üretemedi.