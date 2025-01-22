Göztepe, Emersonn'u transfer etti

İHA
Göztepe, ara transfer döneminde takviyelere başladı.
İzmir ekibi, ilk hamlesini hücum hattına yaparak Athletico Paranaense’den Emersonn Correia da Silva’yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
"4.5+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"
Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emersonn Correia da Silva'nın transferiyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır.
BU SEZON 13 MAÇA ÇIKTI
Brezilya Serie A’da bu sezon 13 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez 11’de başlarken, 388 dakika süre aldı ve gol ya da asist üretemedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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