Göztepe, Emircan Seçgin'le sözleşme imzaladı
İHA

ekiplerinden Göztepe, transferin bitimine kısa bir süre kala takviyesi gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, son olarak İskenderunspor forması giyen kaleci Emircan Seçgin’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

2002 doğumlu kaleci Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emircan Seçgin'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editör