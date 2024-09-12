Göztepe, Emircan Seçgin'le sözleşme imzaladı

İHA
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferin bitimine kısa bir süre kala kaleci takviyesi gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, son olarak İskenderunspor forması giyen kaleci Emircan Seçgin’i kadrosuna kattığını duyurdu.
Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
2002 doğumlu kaleci Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emircan Seçgin'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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