Göztepe, Emircan Seçgin'le sözleşme imzaladı Göztepe, son olarak İskenderunspor forması giyen kaleci Emircan Seçgin’i kadrosuna kattığını duyurdu.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferin bitimine kısa bir süre kala kaleci takviyesi gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, son olarak İskenderunspor forması giyen kaleci Emircan Seçgin’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

2002 doğumlu kaleci Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emircan Seçgin'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)