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    Göztepe, Emre Çolak'ı radarına aldı

    İspanya'da beklediğini bulamayan Emre Çolak'a Süper Lig takımlarından Göztepe talip oldu. İzmir ekibi tecrübeli futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 12:03
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    Göztepe, Emre Çolak'ı radarına aldı

    Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Göztepe, transferde gaza bastı.

    GÖZTEPE, EMRE ÇOLAK'I İSTİYOR

    Orta alanda Castro, Borges ve Serdar gibi yıldızlarını kaybeden Göz-Göz'de yönetim on numara pozisyonu için yerli bir isme teklif götürdü.

    Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Deportivo ile sözleşmesi sona eren eski milli yıldız Emre Çolak'ı radarına aldı.

    Galatasaray altyapısından yetişen ve 2016 yılından bu yana yurtdışında forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu da Türkiye'ye dönmeye Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

    Göztepe, Emre Çolak ı radarına aldı #1

    EMRE ÇOLAK'A CAZİP TEKLİF

    Göz Göz yönetimi bonservisi de elinde olan Emre'ye 600 bin Euro'luk teklif götürdü.

    Kulüp tarihi, yeni stadı ve taraftar profili ile Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında yer alan Göztepe'nin teklifi 29 yaşındaki yıldızı cezbetti.

    Taraflar önümüzdeki günlerde maddi konuları detaylandırmak için bir araya gelecek.

    Göztepe, Emre Çolak ı radarına aldı #2

    4 SEZONDUR DIŞARIDA

    Galatasaray altyapısından yetişen Emre, sarı-kırmızılı ekipteki performansıyla İspanyol ekibi Deportivo'ya transfer oldu.

    Bir dönem Suudi Arabistan ekibi Al Wahda da forma giyen Emre geçen sezon devre arasında eski kulübü Deportivo'ya geri döndü.

    Emre İspanya'da ikinci yarıda 16 maçta forma giyip fileleri 2 kez havalandırdı.

    Göztepe, Emre Çolak ı radarına aldı #3

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