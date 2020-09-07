Göztepe, Fabri'nin peşinde

Beto ile yollarını ayıran Göztepe'nin, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yle görüştüğü öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

İzmir ekibi, teknik direktör İlhan Palut'un isteği üzerine, Beşiktaş'ın eski file bekçisi Fabri'nin peşine düştü.

Özellikle Beto’nun ayrılmasının ardından kaleyi tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen Göztepe’nin, Fabri transferinde ısrarcı olduğu dile getirildi.

Mallorca’da görev alan İspanyol kaleci, iki sezon Beşiktaş’ta oynamış ve siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşamıştı.

İLHAN PALUT ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör İlhan Palut’un da takımında görmeyi çok istediği başarılı eldivenle masaya oturan yönetimin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve kalan pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı bildirildi.