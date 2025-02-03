Göztepe, Feyenoord'un Romulo teklifini reddetti

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Feyenoord, Milan'a transfer olan Santiago Gimenez'in yerini doldurmak için harekete geçti. Hollanda ekibi, ara transfer döneminin son günlerinde (4 Şubat'ta sona erecek) Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo'ya teklif yaptı. Ancak, İzmir temsilcisi bu teklifi reddetti.

ROMULO'NUN GÖZTEPE PERFORMANSI

Göztepe'de bu sezon 20 maçta forma giyen Romulo, 10 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu, takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi.

"SATMA PLANIMIZ YOK"

Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Romulo'yu ara transfer döneminde satma planımız yok." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, Feyenoord'un teklifinin neden reddedildiğini de açıklıyor.

FEYENOORD'UN DİĞER HEDEFİ: STEPHANO CARRILLO

Feyenoord, Romulo dışında Meksika ekibi Santos Laguna'nın 18 yaşındaki golcüsü Stephano Carrillo'yu da transfer listesine ekledi. Carrillo, bu sezon 17 maçta 3 gol kaydetti.