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İHA

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Athletico Paranaense’den forvet oyuncusu Emersonn Correia da Silva’yı renklerine bağladı.

İzmir ekibi, şimdi de savunmaya bir hamle yaparak Alanyaspor’dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Furkan Bayır’ı transfer etti.

"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

2000 doğumlu savunma oyuncusu Furkan Bayır ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Furkan Bayır'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

SÜPER LİG'DE 82 MAÇA ÇIKTI

Son olarak Alanyaspor forması giyen Furkan, Süper Lig kariyerinde 82 maça çıkarken, U21 Milli Takımı'nda ise 4 kez görev aldı.