Göztepe, Ibrahima Sory Diallo'yu Valenciennes'e kiraladı

İHA
1. Lig ekiplerinden Göztepe’de, ayrılıklar devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanında yer açmak için Ibrahima Sory Diallo’nun, Fransa 2. Lig'de mücadele eden Valenciennes'e kiralandığını uyurdu.
"Kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Oyuncumuz Ibrahima Sory Diallo'nun sezon sonuna kadar Fransa ekiplerinden Valenciennes FC’ye kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Öte yandan Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes'i, geçtiğimiz aylarda Göztepe'nin yüzde 70’lik hissesini elinde bulunduran Sport Republic satın almıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)