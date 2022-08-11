Göztepe, İsmail Köybaşı ve Lukas Erhan Gottwalt’la sözleşme imzalayacak

Göztepe’nin Trabzonspor’dan sol bek İsmail Köybaşı ve Almanya’nın FSV Frankfurt takımından stoper Lukas Erhan Gottwalt’la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Spor Toto 1’inci Lig’de sezonun ilk haftasında pazar günü deplasmanda Sakaryaspor’la karşı karşıya gelecek Göztepe transferde atağa kalktı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar iki oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

Göztepe’nin Trabzonspor ’dan sol bek İsmail Köybaşı ve Almanya’nın FSV Frankfurt takımından stoper Lukas Erhan Gottwalt’la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

İsmail teklifi kabul etti

Son şampiyon Trabzonspor’da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İsmail’in Göztepe’nin teklifini kabul ettiği ve hafta sonuna kadar İzmir’e gelip resmen sarı-kırmızılı takıma dahil olacağı bildirildi.

Bir süredir denenen Erhan’ın da teknik direktör Turgay Altay tarafından beğenildiği açıklandı. Almanya’ya eşyalarını toplamak için giden 24 yaşındaki Erhan’ın gelir gelmez resmi mukaveleyi imzalayacağı açıklandı.