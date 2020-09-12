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Göztepe, Jeremain Lens'i istiyor
Siyah-beyazlıların bir türlü faydalanamadığı isimlerin başında gelen Jeremain Lens için Süper Lig takımı Göztepe devreye girdi. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcudan maaşında indirim istedi.
- Haber Merkezi
- 12.09.2020 - 15:53
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Jeremain Lens geldiği günden bu yana gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.
MAAŞINI DÜŞÜRÜRSEN ALIRIZ
Sergen Yalçın'ın planları dahilinde yer almayan Lens'e Süper Lig ekiplerinden Göztepe talip oldu.İzmir ekibi, Lens'in 1.9 milyon euro olan garanti ücretini düşürmesini isteyerek deneyimli futbolcuya teklifte bulundu.
Beşiktaş'ın Lens'in fiyat-performans ekseninden memnun olmadığı öğrenilirken bu transfere sıcak bakıldığı kaydedildi.
SERDAR GÜRLER'İN YERİ DOLMADI
Serdar Gürler'in Antalyaspor'a gitmesinin ardından kanat oyuncusu arayan Göztepe, Lens'in maaş konusuna sıcak bakması dahilinde bu transfer için resmi adımları atacak.
Jeremain Lens geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 29 maçta 2 gol 4 asistlik peformans sergilemişti.