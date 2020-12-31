Göztepe, Jeremain Lens'i transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens'e, Süper Lig'den talip çıktı.

Transfer görüşmesi yapmak için geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya giden Lens'in talipleri artıyor.

Beşiktaş’ta süresiz kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu için Göztepe’nin girişimlere başladığı, teknik direktör İlhan Palut’un da Lens’i kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ GÖNDERMEK İSTİYOR

Beşiktaş’ın da Lens’i elden çıkarmak istediği ve Göztepe ile anlaşabileceği vurgulandı.

Futbolculuk kariyerine ülkesinin AZ Alkmaar takımında başlayan 33 yaşındaki futbolcu, NEC Nijmegen, PSV Eindhoven, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta oynadı.

Son 4 sezonunu siyah-beyazlılarda geçiren kanat oyuncusu, bu sene sadece 4 resmi maça çıkıp kadro dışı bırakıldı.

Bu haftayı bay geçecek Göztepe’nin, 5 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna en az 4 takviye yapacağı öğrenildi.