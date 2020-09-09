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- Göztepe, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı Ümraniyespor'a kiraladı
Göztepe, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı Ümraniyespor'a kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 24 yaşındaki kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı Ümraniyespor'a kiraladı.
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 15:06
Göztepe , kalecisi Göktuğ Bakırbaş'ın sözleşmesini 2021-2022 sezonuna kadar opsiyonlu olarak uzatırken genç kaleciyi 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiraladığını açıkladı.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI VE KİRALANDI
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından yetiştirdiği 24 yaşındaki kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın sözleşmesini opsiyonlu olarak 1 yıl daha uzattı.
2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi uzatılan genç kaleci, 1 yıllığına TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Göktuğ Bakırbaş'a Ümraniyespor forması altında başarıları diledi. 1.96 boyundaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 7'si Süper Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 13 maçta forma giymişti.