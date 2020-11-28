Göztepe Kamil Grosicki'yi istiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe bir dönem Sivasspor forması da giyen Kamil Grosicki'yi transfer listesine aldı.

Göztepe'de yönetim transfer harekatını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, sol kanatta Tripic'in etkisiz kalması nedeniyle takviye çalışmalarına hız verirken, listesine İngiltere'den bir ismi daha ekledi.

SIRADAKİ HEDEF KAMIL GROSICKI

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Stoch ve Andre Ayew'e talip olan Göztepe'de İngiltere'de Premier Lig'de West Bromwich'te forma giyen Kamil Grosicki'yi de göz hapsine aldı.

Bir dönem Sivasspor forması da giyen Polonyalı futbolcunun Türkiye'ye aşina olması da transferde isminin ön plana çıkmasını sağladı. Transferdeki en büyük engel ise Grosicki'nin sözleşmesinin haziran ayında sona erecek olması.

Transferi Başkan Mehmet Sepil yürütürken, İngiliz ekibinin kurmaylarıyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması planlanıyor. Bromwich Kulübü'nün uygun bir ücret karşılığında transfere onay vermesi halinde Grosicki ile de temas kurulup nabız yoklanacak.



