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    Göztepe: Kamil Wilczek Kopenhag'da

    Göztepe, devre arasında Bröndby'den renklerine bağladığı Kamil Wilczek’in Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 10:11
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 10:11
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    Göztepe: Kamil Wilczek Kopenhag'da

    Süper Lig takımlarından Göztepe, forvet oyuncusu Kamil Wilczek’in Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu.

    TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

    Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kamil Wilczek’in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır.

    Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900 bin euro bonservis ücreti alacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Göztepe: Kamil Wilczek Kopenhag'da #1

    Kamil Wilczek, devre arasında Göztepe'ye 1.07 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Polonyalı forvet, İzmir ekibinde 14 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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