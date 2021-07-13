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Göztepe, Makana Baku'yu transfer etti
İzmir ekibi Göztepe, Almanya doğumlu futbolcu Makana Baku'yu transfer etti.
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 17:43
- Güncelleme : 13.07.2021 - 17:53
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Makana Baku'yu kadrosuna dahil etti.
3 YILLIK ANLAŞMA
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Almanya'da dünyaya gelen ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile de sahada yer alma başarısı gösteren Baku'nun; SC Sonnenhof Grossaspach, Warta Poznan ve Holstein Kiel takımlarında forma giydiği ifade edildi.