Göztepe, Makana Baku'yu transfer etti

İzmir ekibi Göztepe, Almanya doğumlu futbolcu Makana Baku'yu transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Makana Baku'yu kadrosuna dahil etti.

3 YILLIK ANLAŞMA

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Almanya'da dünyaya gelen ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile de sahada yer alma başarısı gösteren Baku'nun; SC Sonnenhof Grossaspach, Warta Poznan ve Holstein Kiel takımlarında forma giydiği ifade edildi.



