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    Göztepe, Makana Baku'yu transfer etti

    İzmir ekibi Göztepe, Almanya doğumlu futbolcu Makana Baku'yu transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 17:53
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    Göztepe, Makana Baku'yu transfer etti

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Makana Baku'yu kadrosuna dahil etti.

    3 YILLIK ANLAŞMA

    Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Almanya'da dünyaya gelen ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile de sahada yer alma başarısı gösteren Baku'nun; SC Sonnenhof Grossaspach, Warta Poznan ve Holstein Kiel takımlarında forma giydiği ifade edildi.

    Göztepe, Makana Baku yu transfer etti #1

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