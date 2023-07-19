Göztepe, Mame Diouf transferini duyurdu

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, deneyimli golcü Mame Biram Diouf'un transferini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Konyaspor forması giyen Senegalli golcünün 2 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.
Kulüp ayrıca yaptığı duyuruda, "Mame Diouf'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Hatay ve Konya formaları giydi
Süper Lig'e 2020 yılında Hatayspor'a imza atarak merhaba diyen 35 yaşındaki golcü, daha sonra Konyaspor'da forma giymişti.
Diouf, geçen sezon Konyaspor formasıyla 29 maça çıkarak 10 gol 2 asist üretmişti.