Göztepe, Marcio Mossoro'yla yollarını ayırdı

Göztepe Kulübü, Marcio Mossoro'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Yıllarca Başakşehir'de oynadıktan sonra Göztepe'ye transfer olan Marcio Mossoro'nun İzmir ekibindeki macerası sona erdi.

Göztepe Kulübü, 37 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı.

1 GOL 1 ASİST

Bu sezon 16 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunun Bilgisine: Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Mossoro’ya katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."