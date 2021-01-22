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    Göztepe, Marcio Mossoro'yla yollarını ayırdı

    Göztepe Kulübü, Marcio Mossoro'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 15:14
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    Göztepe, Marcio Mossoro'yla yollarını ayırdı

    Yıllarca Başakşehir'de oynadıktan sonra Göztepe'ye transfer olan Marcio Mossoro'nun İzmir ekibindeki macerası sona erdi.

    Göztepe Kulübü, 37 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı.

    1 GOL 1 ASİST

    Bu sezon 16 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kamuoyunun Bilgisine: Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

    Mossoro’ya katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."

    Göztepe, Marcio Mossoro yla yollarını ayırdı #1

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