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- Göztepe, Marcio Mossoro'yla yollarını ayırdı
Göztepe, Marcio Mossoro'yla yollarını ayırdı
Göztepe Kulübü, Marcio Mossoro'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 22.01.2021 - 15:14
Yıllarca Başakşehir'de oynadıktan sonra Göztepe'ye transfer olan Marcio Mossoro'nun İzmir ekibindeki macerası sona erdi.
Göztepe Kulübü, 37 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı.
1 GOL 1 ASİST
Bu sezon 16 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Kamuoyunun Bilgisine: Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Mossoro’ya katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."