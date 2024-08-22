Göztepe, Mateusz Lis'in bonservisini aldı
İHA

ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giyen ve Southampton'ın oyuncusu olan Mateusz Lis kadrosuna kattığını duyurdu.

"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)