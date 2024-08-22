Göztepe, Mateusz Lis'in bonservisini aldı Göztepe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mateusz Lis'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giyen ve Southampton'ın oyuncusu olan kaleci Mateusz Lis kadrosuna kattığını duyurdu.

"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)