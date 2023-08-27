Göztepe, Michee Ngalina'yı kiralık olarak gönderdi

İHA
1. Lig ekiplerinden Göztepe’de, yeni sezon öncesinde transferde hareketlilik devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanında yer açmak için Michee Ngalina ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Oyuncumuz Michee Ngalina'nın sezon sonuna kadar Norveç ekiplerinden FK Haugesund kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Geçen sezon 16 maça çıktı
Öte yandan Göztepe’ye Colorado Springs Switchbacks FC’den transfer olan Michee Ngalina, sarı-kırmızılı formayla toplam 16 maça çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi.