Göztepe Miroslav Stoch ile ilgileniyor

Ligimizde Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch bu kez Göztepe'nin radarında. Sarı-kırmızılılar Slovak futbolcu cephesiyle temasa geçerek transferi bitirmek istiyor.

Sol kanat transferi için arayışlarını sürdüren Göztepe, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Miroslav Stoch ile temasa geçti.

Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Göz Göz'de kanat arayışlar hız kazanırken yönetim PAOK ile yollarını ayırdıktan sonra takım bulamayan Slovak futbolcuyu radarına aldı.

Bonservis ücreti gerektirmeyen bu transfere sıcak bakan İzmir ekibi, Stoch'un menajeriyle temaslarını sürdürüyor.

Ligi iyi bilmesi sebebiyle üstüne düşülen transferin 1-2 hafta içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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BURSASPOR VE FENERBAHÇE'DE OYNADI

Miroslav Stoch, PAOK'un yanı sıra FC Nitra, Chelsea, Twente, Fenerbahçe, Al-Ain, Bursaspor ve Slavia Prag da da oynadı. 60 kez Slovakya Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu 6 kez de fileleri havalandırdı.

Öte yandan Göztepe'nin transfer listesinde olan Slovak futbolcu Miroslav Stoch, geçen sezon PAOK'ta ligde 11 maçta forma giydi. Tecrübeli sol kanat oyuncusu kupada 2, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde de birer maçta görev yaptı.

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