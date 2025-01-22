Göztepe, Rômulo'nun bonservisini aldı

Haber Merkezi
Göztepe, Athletico Paranaense'den kiraladığı Rômulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.
Satın alma opsiyonu kullanılan Brezilyalı oyuncu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
İzmir ekibi, Rômulo için Athletico Paranaense'ye 2,5 milyon euro bonservis ücreti ödedi.
GÖZTEPE'NİN AÇIKLAMASI
Göztepe yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Rômulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe'mizde! Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Rômulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
PERFORMANSI
Göztepe formasıyla 18 maça çıkan Rômulo, 10 gol 6 asistlik performans sergiledi.
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