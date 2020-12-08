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    Göztepe, Şener Özbayraklı'yı istiyor

    Göztepe, Şener Özbayraklı'yı istiyor

    Süper Lig'de kalıcı başarılar elde etmek isteyen ve Avrupa'ya gitmek için kolları sıvayan Göztepe, Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Şener Özbayraklı'yı listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 12:07
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 12:30
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    Süper Lig'de bu sezon başarılı sonuçlar alan Göztepe, ocak ayında da kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Avrupa'ya gitme hedefi koyan İzmir ekibinin hedefinde ise Şener Özbayraklı var.

    MEHMET SEPİL BİZZAT İSTEDİ

    Bu sezon Galatasaray'da sadece 1 dakika forma şansı bulan tecrübeli sağ beki transfer edip kadrosundaki alternatifleri artırmak isteyen Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, bizzat Fatih Terim'le görüşerek 30 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini söyledi.

    Göztepe, Şener Özbayraklı yı istiyor #1

    Kadrosunda Gassama ve Mehmet Paluli gibi isimler olan ancak Gassama'nın yeterli düzeye gelememesi nedeniyle işini şansa bırakmak istemeyen Sepil'in, Şener'i mutlaka kadroda görmek istediği de gelen haberler arasında.

    Galatasaray'a geldiği günden bu yana önce Mariano ve Linnes'in ardından da Omar'ın arkasında kalan deneyimli sağ bekin de oynamak istediği bir kulübe gitmek istediği öğrenildi.

    Göztepe, Şener Özbayraklı yı istiyor #2

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