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    Göztepe, Sinan Bolat'ı istiyor

    Kaleci arayışlarını sürdüren İzmir temsilcisi, gurbetçi kaleci Sinan Bolat'ı listesine aldı. Göztepe, bu transfer için Beşiktaş ve Galatasaray ile yarışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 11:06
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    Göztepe, Sinan Bolat'ı istiyor

    Göztepe, Galatasaray ve Beşiktaş 'ın da listesinde yer alan milli eldiven Sinan Bolat'ı gözüne kestirdi.

    Başarılı kaleciyi listesine alan Göztepe, önümüzdeki sezonlarda uygulanacak yabancı sınırını da düşünerek kalesini emin ellere emanet etmeyi planlıyor.

    Göztepe, Sinan Bolat ı istiyor #1

    Bu doğrultuda ilk hedef Sinan olurken, tarafların görüşmek için birbirinden söz aldığı öğrenildi.

    Bonservisi elinde 31 yaşındaki kaleci ile önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturacak olan Göztepe bonservis sorununun olmaması nedeniyle transfere bir hayli sıcak bakıyor.

    YURTDIŞINDA KARİYER YAPTI

    Bu transferde Galatasaray ve Beşiktaş'la yarışan sarı-kırmızılı ekip, Sinan'ı ikna edecek teklif üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

    Ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat kariyerinin büyük bir kısmını yurt dışında geçirdi.

    Futbola Belçika'da başlayan Milli file bekçisi; Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brügge, Porto B, Nacional, Arouca ve Royal Antwerp'te görev yaptı.

    Göztepe, Sinan Bolat ı istiyor #2

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