AA & Ensonhaber

Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'de çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, ekibi Southampton'dan Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'yı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2002 doğumlu forvet oyuncusu Juan Santos da Silva'nın Sao Paulo FC’den Southampton FC’ye transferi bugün tamamlanmış olup, 2024/25 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kulübümüze transferi gerçekleşmiştir. Juan Santos da Silva'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.