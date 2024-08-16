AA & Ensonhaber
Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Premier Lig ekibi Southampton'dan Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'yı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.
"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
2002 doğumlu forvet oyuncusu Juan Santos da Silva'nın Sao Paulo FC’den Southampton FC’ye transferi bugün tamamlanmış olup, 2024/25 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kulübümüze transferi gerçekleşmiştir. Juan Santos da Silva'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.
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