Göztepe, Southampton'dan Juan Santos da Silva'yı kiraladı Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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AA & Ensonhaber

Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Premier Lig ekibi Southampton'dan Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'yı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: