Göztepe, Tiago Çukur’u istiyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Göztepe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yeni kadrosuna kattığı genç forvet Tiago Çukur'la ilgileniyor.

1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi transferde Mamah, Polmer, Hüsamettin, Berkin, Uğur Kaan, Berkay, Yunus Emre ve Yasin Öztekin'le sözleşme imzalamıştı.

Göztepe, Fenerbahçe'nin genç golcüsü için de harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin Watford takımından kadrosuna dahil ettiği Tiago Çukur'u Göztepe'nin kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

Göztepe'ye sıcak bakılıyor

Fenerbahçe'nin de 19 yaşındaki oyuncuyu oynayabileceği bir takıma göndermeyi planladığı ve Göztepe'ye sıcak baktığı kaydedildi.

Ay-yıldızlı formayı giydi

Kariyerinde geçen sezon sonunda A Milli Takıma ilk kez seçilen Tiago Çukur, ay-yıldızlı formayı ilk kez Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda giydi.

UEFA Uluslar Lig C Grubu karşılaşmasında İzmir'de Litvanya'yı ağırlayan milli takımımız maçı 2-0 kazanırken, Tiago 84'üncü dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olmuştu.

Fenerbahçe, Tiago Çukur'u İngiliz ekibi Watford’dan 250 bin euro bonservis bedeli ile transfer etmişti.