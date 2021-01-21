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    Göztepe, Trabzonspor'dan Diabate'yi kiraladı

    Göztepe, Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Diabate'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 11:34
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    Göztepe, Trabzonspor'dan Diabate'yi kiraladı

    Ünal Karaman ile anlaşan Süper Lig ekibi Göztepe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

    SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

    Kulüpten yapılan açıklamada, 1995 doğumlu kanat oyuncusu Diabate'nin, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

    Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu devre arasında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan Diabate, daha sonra Sivasspor ve Amiens'te kiralık olarak mücadele etti.

    Göztepe, Trabzonspor dan Diabate yi kiraladı #1

    Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Diabate, Türkiye kariyerinde ligde ve kupada çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetti.

    Göztepe, Trabzonspor dan Diabate yi kiraladı #2

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