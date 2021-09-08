Göztepe Wilker Angel'i kadrosuna kattı

Göztepe, Venezuelalı futbolcu Wilker Jose Angel Romero'yu kadrosuna dahil etti.

Transfer sezonunun son gününde Göztepe, kadrosuna bir isim daha kattı.

İzmir ekibi, Venezuelalı futbolcu Wilker Jose Angel Romero'yu kadrosuna dahil etti.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Venezuela Milli Takımı'nın da formasını giyen Wilker Angel, daha önce Trujillanos, Deportivo Tachira ve Akhmat Grozny takımlarında oynadı.