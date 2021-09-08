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    Göztepe Wilker Angel'i kadrosuna kattı

    Göztepe, Venezuelalı futbolcu Wilker Jose Angel Romero'yu kadrosuna dahil etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 16:59
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    Göztepe Wilker Angel'i kadrosuna kattı

    Transfer sezonunun son gününde Göztepe, kadrosuna bir isim daha kattı.

    İzmir ekibi, Venezuelalı futbolcu Wilker Jose Angel Romero'yu kadrosuna dahil etti.

    1+1 YILLIK SÖZLEŞME

    Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Venezuela Milli Takımı'nın da formasını giyen Wilker Angel, daha önce Trujillanos, Deportivo Tachira ve Akhmat Grozny takımlarında oynadı.

    Göztepe Wilker Angel i kadrosuna kattı #1

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