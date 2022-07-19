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Göztepe, yeni transfer Uğur Kaan Yıldız’ı duyurdu

Göztepe, yeni transfer Uğur Kaan Yıldız’ı duyurdu

Göztepe, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.