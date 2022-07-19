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    Göztepe, yeni transfer Uğur Kaan Yıldız’ı duyurdu

    Göztepe, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • 19.07.2022 - 13:54
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    Göztepe, yeni transfer Uğur Kaan Yıldız’ı duyurdu

    Göztepe’de transfer çalışmaları hızla sürerken, Obinna Mamah, Romal Palmer, Hüsamettin Yener, Berkin Özgür ve Berkay Atay’ın transferleri gerçekleşmişti.

    Transferlerin ardından Uğur Kaan Yıldız ile de ilgilendiği bilinen Göztepe ekibi, genç oyuncuyu renklerine bağlamak için sarı-lacivertli ekip ile görüşmeleri başlatmıştı.

    Bursa’ya kiralandı

    19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezonun başında Bursaspor 'a kiralanmıştı.

    Göztepe, yeni transfer Uğur Kaan Yıldız’ı duyurdu #1

    11 maça çıktı

    Yeşil-beyazlılarla küme düşme üzüntüsü yaşayan genç sağ bek, 7’si lig, 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere 11 maça çıkarken toplam 947 dakika sahada kalıp 1 gol katkısı sağladı.

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe , geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe 'nin de duyurduğu Uğur Kaan Yıldız transferini açıkladı.

    Göztepe, yeni transfer Uğur Kaan Yıldız’ı duyurdu #2

    “3+1 yıllık sözleşme imzaladık”

    Transferi resmi internet sitesinden açıklayan sarı-kırmızılı kulüp, "2002 doğumlu defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık." sözlerine yer verildi.


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