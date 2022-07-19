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- Göztepe, yeni transfer Uğur Kaan Yıldız’ı duyurdu
Göztepe, yeni transfer Uğur Kaan Yıldız’ı duyurdu
- 19.07.2022 - 13:54
Göztepe’de transfer çalışmaları hızla sürerken, Obinna Mamah, Romal Palmer, Hüsamettin Yener, Berkin Özgür ve Berkay Atay’ın transferleri gerçekleşmişti.
Transferlerin ardından Uğur Kaan Yıldız ile de ilgilendiği bilinen Göztepe ekibi, genç oyuncuyu renklerine bağlamak için sarı-lacivertli ekip ile görüşmeleri başlatmıştı.
Bursa’ya kiralandı
19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezonun başında Bursaspor 'a kiralanmıştı.
11 maça çıktı
Yeşil-beyazlılarla küme düşme üzüntüsü yaşayan genç sağ bek, 7’si lig, 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere 11 maça çıkarken toplam 947 dakika sahada kalıp 1 gol katkısı sağladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe , geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe 'nin de duyurduğu Uğur Kaan Yıldız transferini açıkladı.
“3+1 yıllık sözleşme imzaladık”
Transferi resmi internet sitesinden açıklayan sarı-kırmızılı kulüp, "2002 doğumlu defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık." sözlerine yer verildi.