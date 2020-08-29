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    Göztepe, Yunus Akgün'ü istedi

    Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Yunus Akgün'e Süper Lig'den talip çıktı.
    • DHA
    • 29.08.2020 - 15:56
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    Göztepe, Yunus Akgün'ü istedi

    Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün peşine düştü.

    Sarı-kırmızılıların, renktaşı Galatasaray'dan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi.

    SON KARAR TERİM'İN

    Başkan Mehmet Sepil'in yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü.

    Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç forvet, geçen sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı. Yunus ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe'ye attı.

    Göztepe, Yunus Akgün ü istedi #1

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