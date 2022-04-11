Göztepe'de 4 futbolcu satış listesinde

Süper Lig'de düşme hattında bulunan Göztepe gelecek sezon hazırlıkları kapsamında 4 futbolcusunu satışa çıkardı.

Süper Lig'de evinde Kayserispor'a 2-1 yenilip üst üste 9'uncu maçını kaybeden ve bitime 6 maç kala kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Göztepe, kadro yapılanmasına başladı.

İlk olarak golcüsü Cherif Ndiaye'yi Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Shangai Port'a bonservis bedeliyle gönderen sarı-kırmızılıların 4 futbolcudan daha hatırı sayılır gelir etmek için kulüplerle görüşmelere başladı.

4 oyuncu ile yollar ayrılacak

Mehmet Sepil'in başkanlıktan istifa edip hisselerini devretmeye hatırlandığı kulüpte yönetimin, süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat, takım kaptanı Halil Akbunar, stoper Atınç Nukan ve orta saha Obinna Nwobodo'yu iyi bir gelir elde edebilmek için satacağı bildirildi.

DHA'nın haberine göre özellikle Nwobodo için Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi taliplerin oldu.

Devre arasında MLS takımlarından Cincinnati, Nwobodo için resmi teklif getirmişti. Cincinnati, Nijeryalı oyuncu için Göztepe'ye 3 milyon Dolar teklif sundu. Ancak devre arasında Nwobodo'yu satmayan kurmayların sezon sonunda yine Cicinnati ekibiyle transfer görüşmeleri gerçekleştireceği kaydedildi.

Atınç için Beşiktaş'ın, Halil için de Trabzonspor'un devrede olduğu iddia edildi. Adı uzun süre Galatasaray'la anılan İrfan Can'a da yine Süper Lig'den ciddi teklifler geldiği, yönetimin en kısa zamanda transferleri netleştireceği vurgulandı.