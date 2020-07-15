Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri

İlhan Palut ile yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe, takımın başına bir süredir boşta olan Aykut Kocaman'ı getirmeyi planlıyor.

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz günlerde yönetime istifasını sunmuştu.

Bu sezonu Palut ile tamamlama kararı alan ve istifa dilekçesini kabul etmeyen İzmir ekibinde yönetimin, gelecek sezon takımın başına getirmek istediği hoca belli oldu.

Sarı-kırmızılıların, 9 Şubat 2020'de Konyaspor ile yollarını ayıran ve bir süredir boşta olan Aykut Kocaman'la görüştüğü öğrenildi.

KOCAMAN SÜRE İSTEDİ

2009 yılından bu yana Fenerbahçe ile Konyaspor arasında gidip gelen ve başka hiçbir takımı çalıştırmaya Kocaman'ın düşünmek için süre istediği belirtildi.

Tarafların ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.