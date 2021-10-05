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    Göztepe'de Bernd Schuster sesleri

    Nestor El Maestro ile yollarını ayırmayı planlayan Göztepe'de gündeme gelen son isim Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Bernd Schuster oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 14:14
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    Göztepe'de Bernd Schuster sesleri

    Göztepe , Ünal Karaman’ın görevine son verilmesinin ardından sürpriz bir şekilde takımın başına getirdiği Nestor El Maestro’dan da umduğunu bulamadı.

    İzmir ekibinde hoca arayışları başladı. Nestor’la yarın yapılacak olan görüşmede yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken yeniden gündeme gelen Tamer Tuna’ya ise Başkan Sepil’in sıcak bakmadığı vurgulandı.

    ADAYLAR ARASINDA SCHUSTER DE VAR

    Ege temsilcisi tercihini yine bir yabancı hocadan yana kullanmak isteyecek. Yönetime önerilen adaylar arasında bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran teknik adam Bernd Schuster’in de olduğu kaydedildi.

    Göztepe de Bernd Schuster sesleri #1

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