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Göztepe’de Cisse transferi iptal oldu

Göztepe’de Cisse transferi iptal oldu

Göztepe, bir süredir görüşmeler yaptığı 28 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahima Cisse’nin sağlık kontrollerini geçememesi sonucu transferi iptal etti.