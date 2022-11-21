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    Göztepe'de Emre Çolak'la yollar ayrıldı

    Göztepe'de Emre Çolak'la yollar ayrıldı

    Süper Lig'e çıkmak için çaba sarf eden Göztepe'dei deneyimli oyuncu Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi.
    • 21.11.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 12:43
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    Spor Toto 1'inci Lig'de lider Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilip play-off yarışında yara alan Göztepe'de, flaş bir gelişme yaşandı.

    Sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncusu Emre Çolak ile yollarını ayırdı. Geçen hafta kadro dışı bırakıldığı ifade edilen Emre ile yapılan görüşmelerde, sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

    Göztepe de Emre Çolak la yollar ayrıldı #1

    Gol ve asist yapamadı

    Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 31 yaşındaki orta saha, Göztepe formasıyla 9 maça çıktı. Ancak Emre, sarı-kırmızılılarda gol atamayıp asist de yapamadı.

    Eyüpspor'a yenilerek bu sezon 6'ncı mağlubiyetini yaşayan Göz-Göz'de moraller bozuldu. Ankara Keçiörengücü galibiyetinin ardından İstanbul'a yine 3 puan umuduyla giden Göztepe, 17 puanda kaldı.

    Göztepe de Emre Çolak la yollar ayrıldı #2


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