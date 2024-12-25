Göztepe'de hedef Kevin Daniel Parzajuk

Haber Merkezi
Süper Lig'de devrenin son maçında evinde Rizespor'u 3-0 yenerek ilk yarıyı 28 puanla 4. tamamlayan Göztepe, transfer harekatına erken başladı.
Özellikle hücum bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, rotasını Paraguay'a çevirdi. İzmir ekibinin, Club Olimpia'dan golcü Kevin Daniel Parzajuk Rodriguez'le ilgilendiği öğrenildi.
28 MAÇTA 5 GOL
Club Olimpia'da 28 maça çıkan 1.90 boyundaki genç santrfor, 5 gol atarken, Paraguay U23'te de oynadı.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, golcüleri Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş'un ağır sakatlığı nedeniyle hücuma mutlaka takviye istiyor.
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