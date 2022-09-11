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    Göztepe'de Volkan Demirel sesleri

    Göztepe'de Volkan Demirel sesleri

    Son olarak Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel'i Göztepe istiyor.
    • 11.09.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 15:04
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    Volkan Demirel, teknik direktör olarak ilk görevini Fatih Karagümrük'te gerçekleştirdi. İstanbul ekibiyle 24 maça çıkan Demirel, 1.71'lik puan ortalaması tutturdu.

    Volkan Demirel ve ekibi ligi ise 8. sırada bitirerek büyük bir başarı elde etti. Genç teknik adam, sezon sonu yönetimle anlaşarak görevinden ayrıldı.

    Göztepe de Volkan Demirel sesleri #1

    Göztepe istiyor

    Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son veren Göztepe, boşta olan Volkan Demirel ile dirsek temasına geçti.

    Sezon başında da İzmir ekibiyle temasa geçen Volkan, anlaşma gerçekleştiremediği için imzayı atamamıştı.

    Göztepe de Volkan Demirel sesleri #2

    Volkan da istekli

    Son olarak Fatih Karagümrük ile başarılı bir performans ortaya koyan Volkan Demirel, TFF 1. Lig'de görev alan Göztepe'nin başına geçmek için gün sayıyor.

    Akşam'ın haberine göre; ligde 5 maçta 5 puan toplayabilen İzmir ekibi, yeni sahibi ve yönetimiyle Süper Lig'i hedefliyor.

    Bu doğrultuda transferler gerçekleştiren Göztepe, teknik adam için Volkan Demirel'i biçilmiş kaftan olarak görüyor.

    Göztepe de Volkan Demirel sesleri #3


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