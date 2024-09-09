Göztepe'den Maxi Gomez atağı! Transfer çalışmaları başladı Milli araya namağlup giren Göztepe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Uruguaylı forvet Maxi Gomez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haber Merkezi

Süper Lig'de milli araya namağlup giren Göztepe'de yönetim, transfer çalışmalarını iyice hızlandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin son olarak Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki Uruguaylı santrafor Maxi Gomez'i gündemine aldığı ifade edildi.

Profesyonel kariyerinde Trabzonspor'un yanı sıra Celta Vigo, Valencia, Cadiz gibi üst düzey takımların formalarını terleten Gomez ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, nabız yoklayacak.

Şu an boşta olan ve birçok kulüp ile temas halinde olan oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen yönetim, vakit kaybetmeden oyuncuya resmi olarak sözleşme imzalatmak istiyor.

GEÇEN SEZON 34 MAÇTA GOL ATAMADI

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un şu an bonservisi elinde olan oyuncuyu istediği öne sürülürken, Gomez'in yönetim tarafından fırsat transferi olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Cadiz'de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki Uruguaylı forvet, 34 maçta forma giyerken gol atma başarısı gösteremedi.