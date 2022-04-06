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    Göztepeli Cherif Ndiaye'ye Çin'den teklif

    Göztepe'nin Senegalli oyuncusu Ndiaye'ye Çin'den teklif geldi. Shangai Port takımının renklerine bağlamaya çalıştığı golcü oyuncunun ayrılmak için kulüpten izin istediği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 09:57
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    Göztepeli Cherif Ndiaye'ye Çin'den teklif

    Göztepe'nin Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye için Shangai Port takımının, sarı-kırmızılı takıma resmi teklif götürdüğü belirtildi. Ndiaye’nin de Shangai Port'a gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi.

    Yönetimin ise kulüpte kalmak istemeyen oyuncularla takıma fayda sağlamayacakları düşüncesiyle yollarını ayıracağı ve yakın zamanda transferin gerçekleşeceği kaydedildi. Ndiaye, bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 10 gol attı.

    BAŞKA İSİMLER DE GİDEBİLİR

    Öte yandan Ndiaye dışında da Göztepe'den ayrılacak isimlerin olacağı bildirildi. Sarı-kırmızılı ekibin başkan vekili Ta lat Papatya, "Matematiksel olarak hiçbir şansımız kalmayıncaya kadar Göztepe’ye yakışan bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki 7 maçta Göztepe için oynama heyecanını yitirmemiş oyunculara öncelik verilecektir. Bu durum, gelecek sezon kadro yapılanmasına uygun bir zemin sağlayacaktır." dedi.

    Göztepeli Cherif Ndiaye ye Çin den teklif #1


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