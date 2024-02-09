Göztepeli Michee Ngalina, ABD'den Hartford Athletic'in yolunu tuttu

AA
21 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 42 puanla 2. sırada yer alan Göztepe'den bir ayrılık yaşandı.
İzmir ekibinde Michee Ngalina, ABD'nin Hartford Athletic takımının yolunu tuttu.
"Kariyerinde başarılar diliyoruz"
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Oyuncumuz Michee Ngalina'nın Hartford Athletic'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Michee Ngalina'ya teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.
2022-2023 sezonu devre arasında takıma katılan Ngalina, 16 maçta 3 gol kaydetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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