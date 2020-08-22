Göztepe'nin Gerson Rodrigues ısrarı

İzmir takımlarından Göztepe, Gerson Rodrigues'i kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hücum hattına Brown Ideye'yi alarak ilk transferini gerçekleştiren Göztepe yönetimi, ikinci hamleyi yapmak için de temaslarına başladı.

İleri uca bir takviye daha yapacak olan İzmir temsilcisi geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Dinamo Kiev'in başarılı golcüsü Gerson Rodrigues'i renklerine bağlamak için devreye girdi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Sezonun bitiminin ardından Ukrayna ekibine geri dönen Nijeryalı oyuncu ile temasa geçen kurmaylar ilk görüşmelerden olumlu yanıt aldı.

25 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı planlayan yönetim, Ukraynalı kurmaylarla temasları sıklaştıracak.

Kiev'in Kayseri'den ayrılan Kravets'i transfer etmesi halinde Rodrigues'in Göz-Göz'e transferinin önünün açılması bekleniyor.