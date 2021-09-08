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- Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu
Göztepe, 38 yaşındaki teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 12:41
- Güncelleme : 08.09.2021 - 12:52
Süper Lig takımlarından Göztepe, Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nestor El Maestro'yu getirdi.
GÖZTEPE DUYURDU
Göztepe'den yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.