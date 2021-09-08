Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu

Göztepe, 38 yaşındaki teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Göztepe, Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nestor El Maestro'yu getirdi.

GÖZTEPE DUYURDU

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



