Euro
9.9849
0.94%
Dolar
8.447
1.17%
Altın
488.91
1.51%
Borsa
1.445
-0.68%
Bitcoin
397.479
-6.98%
EXEN Coin
23.04
-8.06%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu

    Göztepe, 38 yaşındaki teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 12:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu

    Süper Lig takımlarından Göztepe, Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nestor El Maestro'yu getirdi.

    GÖZTEPE DUYURDU

    Göztepe'den yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Göztepe nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir