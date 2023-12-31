Gremio, Vincent Aboubakar'ın peşinde Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı golcü futbolcu Vincent Aboubakar'a Brezilya Ligi ekibi Gremio talip oldu.

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2023-2024 sezonunun ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta kadro yapılanması devam ediyor.

Geride kalan dönemde 3 teknik adamın görev aldığı siyah-beyazlılarda, yeni çalıştırıcısı için arayışlar devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler belli oluyor.

Bailly'nin ardından bir veda daha

Kadro dışı bırakılan Eric Bailly ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bir futbolcusuyla daha vedalaşıyor.

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Kupasına katılacak Vincent Aboubakar’a teklifler olduğu öğrenilirken Brezilya ekibi Gremio'nun deneyimli golcüyü transfer etmek istediği öne sürüldü.

Suarez yerine Aboubakar

TRT Spor'un haberine göre; Luis Suarez’in takımdan ayrılmasının ardından santrfor arayışlarını sürdüren Gremio'nun Aboubakar için teklif yaptığı öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcunun Gremio’nun teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Kamerunlu golcü için Arap yarımadası ve Rusya’dan da teklifler var.

Beşiktaş yönetimi teklifleri değerlendirmeye alırken en ciddi teklifin Gremio’dan geldiği ifade ediliyor.

Sene başında bedelsiz gelmişti

2023'ün Ocak ayında Al Nassr'dan ayrılan ve bedelsiz bir şekilde 3. kez Beşiktaş'a transfer olan Vincent Aboubakar, son döneminde golcü kimliğiyle öne çıktı.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon ve bu sezon toplamda 38 resmi maça çıkan yıldız isim, 24 gol ve 5 asistle oynadı.