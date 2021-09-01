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    Griezmann Atletico Madrid'e transfer oldu

    Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, eski takımı Atletico Madrid ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 18:40
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    Griezmann Atletico Madrid'e transfer oldu

    2021-22 sezonu yaz transfer döneminin son saatlerinde bir bomba haber daha geldi. Transfer penceresinin bitmesine 1 dakika kala Barcelona iel Atletico Madrid evrakları yetiştirdi.

    2019 yazında 120 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Antoine Griezmann, eski takımına geri döndü. Fransız yıldızın 2021-22 sezonunda kiralık olarak Atletico Madrid'e geçeceği ardından satın alma opsiyonu ile transferin biteceği iddia edilmişti.

    Griezmann Atletico Madrid e transfer oldu #1

    BARCELONA DA DUYURDU

    Barcelona kulübü, transferi "Antoine Griezmann 1+1 sezonluğuna Atletico Madrid'e kiralandı. Oyuncunun maaşının tamamını yeni kulübü öderken anlaşmada ayrıca zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor." ifadeleri ile duyurdu.

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    BARCELONA’DA ŞAMPİYON OLAMADI

    Griezmann, Barcelona forması altında 102 maçta 34 gol - 16 asist yaparken La Liga şampiyonluğu kazanamadı. Griezmann geçen sezon İspanya Kral Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti.

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