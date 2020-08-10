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- G.Saray Aytaç Kara'yı listesine aldı
G.Saray Aytaç Kara'yı listesine aldı
Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında hedefi bu kez Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara oldu. Yönetim, Terim'in istediği 27 yaşındaki futbolcu için takas artı bir miktar para önerecek.
- Haber Merkezi
- 10.08.2020 - 12:07
Fatih Terim'in iki sezondur takımında görmek istediği bilinen Aytaç Kara yeniden sarı- kırmızılıların gündemine girdi.
Kasımpaşa'da 8 gol atarak iyi bir sezonu geride bırakan başarılı orta saha oyuncusunun 1 yıl sözleşmesi kaldı.
TAKAS ARTI PARA FORMÜLÜ
Bunu fırsat olarak gören yönetimin takas artı para içeren bir formülle Aytaç için Kasımpaşa'nın kapısını çalacak. Gelecek sezon gelecek yabancı oyuncu kısıtlamasını da düşünen G.Saray yönetimi Aytaç transferini bu yüzden önemsiyor.