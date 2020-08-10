G.Saray Aytaç Kara'yı listesine aldı

Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında hedefi bu kez Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara oldu. Yönetim, Terim'in istediği 27 yaşındaki futbolcu için takas artı bir miktar para önerecek.