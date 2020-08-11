G.Saray, Kaan Ayhan için yeniden devrede

Sassuolo transferi yatan Kaan Ayhan için Galatasaray yeniden devreye girdi. Fatih Terim'in istediği 25 yaşındaki savunmacı için tüm şartlar zorlanacak.

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Almanya'dan gelen bir haberle yeniden harekete geçti.

SASSUOLO PARAYI YATIRMADI

Sassuolo ile anlaşan Kaan Ayhan'ın serbest kalma bedeli olan 2 milyon euronun zamanında yatırılmadığı gerekçesiyle bu transferin gerçekleşmediği öğrenildi. Parayı zamanında alamayan Alman kulübünün anlaşmayı veto ettiği de gelen haberler arasında.

FATİH TERİM İSTİYOR

Bu gelişmelerin ardından tekrar devreye giren Galatasaray'ın Fatih Terim'in de ısrarla istediği Kaan Ayhan ile tekrar temasa geçtiği belirtildi.

Görüşmelerin sürdüğü ve şartlarda anlaşılması halinde transferin gerçekleşebileceği kaydedildi.

HEM STOPER HEM SAĞ BEK

25 yaşındaki savunma oyuncusu Schalke altyapısında yetiştikten sonra Fortuna Düsseldorf'a geçmişti. Hem savunmanın göbeğinde hem sağ bek pozisyonunda oynayabilen Kaan Ayhan için takımı Düsseldorf'un küme düşmesi üzerine 2 milyon euroya serbest kalma hakkı doğmuştu.