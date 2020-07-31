G.Saray, Lung'u kadrosuna katmak istiyor

Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray'da yönetimin Kayserispor forması giyen Silviu Lung ile ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray'ın 2011'de Lazio'dan renklerine bağladığı Fernando Muslera, 9 yıldır kalede sarı-kırmızılılara güven veriyordu.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Rizespor mücadelesinde şanssız bir sakatlık geçirerek kaval kemiğinde kırık tespit edilen Uruguaylı kalecinin, 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu durum üzerine yeni sezonda Okan Kocuk ile devam etmek istemeyen Aslan'da yönetim ise; 1. kaleci arayışlarına devam ediyor.

ROTA LUNG'A DÖNDÜ

Yabancı kuralında kısıtlamanın ertelenmesiyle rotayı Kayserispor’dan Silviu Lung’a çeviren Galatasaray yönetimi, deneyimli eldivenin sözleşmesinin bitmesini beklediği öğrenildi.

Böylece sezonun ilk devresinde Lung’un, ikinci devresinde de Muslera’nın kaleyi koruması beklenirken; sarı-kırmızılıların, Uruguaylı kaleciden sonra eldivenlerş devralan ancak beklentileri karşılayamayan Okan Kocuk'u ise kiralık göndereceği öğrenildi.