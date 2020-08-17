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    Guardiola transfere tam 776 milyon euro harcadı

    Manchester City'nin başına geçtikten sonra transfere büyük paralar harcatan Pep Guardiola, ligde takımını mutlu sona ulaştırsa da, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edemedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 12:59
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    Guardiola transfere tam 776 milyon euro harcadı

    Avrupa'dan elenen Manchester City'de eleştiri oklarının hedefindeki isim Pep Guardiola.

    Sadece defans hattına 400 milyon euro harcayan İngiliz ekibi, ligde başarı yakalasa da Devler Ligi'nde bir türlü final yüzü göremedi.

    776 MİLYON EURO

    PSG ile birlikte dünyada transfere en çok para yatıran iki kulüpten biri olan City, son 4 yılda oyunculara tam 776 milyon euro harcadı.

    Buna rağmen Lyon karşısında sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrılan Manchester ekibinin Şampiyonlar Ligi hayali yine suya düştü.

    Guardiola transfere tam 776 milyon euro harcadı #1

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