Guardiola transfere tam 776 milyon euro harcadı

Manchester City'nin başına geçtikten sonra transfere büyük paralar harcatan Pep Guardiola, ligde takımını mutlu sona ulaştırsa da, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edemedi.

Avrupa'dan elenen Manchester City'de eleştiri oklarının hedefindeki isim Pep Guardiola.

Sadece defans hattına 400 milyon euro harcayan İngiliz ekibi, ligde başarı yakalasa da Devler Ligi'nde bir türlü final yüzü göremedi.

776 MİLYON EURO

PSG ile birlikte dünyada transfere en çok para yatıran iki kulüpten biri olan City, son 4 yılda oyunculara tam 776 milyon euro harcadı.

Buna rağmen Lyon karşısında sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrılan Manchester ekibinin Şampiyonlar Ligi hayali yine suya düştü.