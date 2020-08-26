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Guido Herrera Yeni Malatyaspor'da
Kaleci arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor, tecrübeli kaleci Guido Herrera ile sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 10:20
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Arjantin'in milli takım kalecisi Guido Herrera'yı kadrosuna kattı.
HERRERA İLE SÖZLEŞME İMZALANDI
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Arjantin Milli Takımı'nda forma giyen 28 yaşındaki kaleci Guido Herrera ile anlaşmaya vardı.
Herrera, kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.