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    Guilherme Çin'e transfer oluyor

    Bir Çin kulübüyle anlaşan Guilherme, Galatasaray maçının kadrosundan çıkartıldı.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 17:06
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 17:33
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    Guilherme Çin'e transfer oluyor

    Çin'den bir kulübün, deneyimli oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinden yararlanıp Guilherme'yi satın almak için sarı-kırmızılılarla anlaştığı ifade edildi.

    MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

    Sürpriz gelişme üzerine Guilherme, bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı. Transferin hafta sonuna kadar resmiyet kazanacağı bildirildi.

    Göztepe'ye sezon başında Trabzonspor'dan gelen 29 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Göz-Göz ile Süper Lig'de 10 maça çıkan Guilherme, 730 dakika sahada kalıp, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

    Guilherme Çin e transfer oluyor #1

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