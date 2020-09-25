Guilherme, Göztepe ile anlaştı

Trabzonspor ile yıldızı barışmayan ve performansı ile sınıfta kalan Guilherme, İzmir ekibi Göztepe ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu Trabzon şehrinden ayrıldı.

Geçen sezonun devre arasında büyük bir beklentiyle transfer edilen ancak bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Guilherme ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor, sonunda muradına erdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre; dün eşyalarını toplayan Brezilyalı futbolcu bugün şehirden ayrıldı.

Futbolcunun havalimanında çekilen fotoğrafı da bu bilgiyi doğruluyor.

GÖZTEPE İLE ANLAŞTI

Daha önce Yeni Malatyaspor forması da giyen Guilherme, İzmir temsilcisi Göztepe ile her konuda anlaşmaya vardı. Bordo-mavili takım, bu transferle birlikte herhangi bir bonservis talep etmediği futbolcunun maaşı olan 1.1 milyon eurodan da kurtulacak.

Resmi açıklamanın kısa sürede duyurulması bekleniyor.

Guilherme, Trabzonspor formasıyla çıktığı 46 maçta 9 gol 8 asistlik performans sergiledi.