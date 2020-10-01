Göztepe, Guilherme'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralanması konusunda Alvarenga Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor, bir süredir sözleşme feshi için görüştüğü Guilherme Costa Marques konusunda istediğini aldı ve Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini feshetti.

TRABZON İLE YOLLARI AYIRDI

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

GUILHERME GÖZTEPE'DE

Bu gelişmenin ardından Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Guilherme'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Trabzonspor ile olan sözleşmesini fesheden Guilherme, Göztepe ile anlaşmaya vardı. Göztepe'den yapılan açıklamada, "1991 doğumlu Brezilyalı oyuncu Guilherme'nin 2 yıllığına kiralanması konusunda Alvarenga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.